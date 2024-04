È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 30 aprile 2024 su Rete 4

Questa sera, martedì 30 aprile 2024, su Rete 4 va in onda È sempre Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera, 30 aprile 2024, di È sempre Cartabianca in onda dalle 21,20 su Rete 4.

Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 30 aprile 2024

Questa sera, martedì 30 aprile 2024, torna Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca su Rete 4. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che si candiderà alle elezioni europee, proprio come la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e i leader di quasi tutti i principali partiti: la sfida al voto europeo è ufficialmente cominciata. Grande dibattito suscitano anche la candidatura del Generale Vannacci e le sue parole che fanno sempre discutere.

Intanto prosegue l’emergenza della sanità tra lunghe liste d’attesa, carenza di personale e strutture non adeguate in un Paese, il nostro, in cui i livelli di assistenza sanitaria non sono uniformi su tutto il territorio nazionale. Focus anche sul discusso decreto Pnrr, che è diventato legge dando il via libera alle associazioni Pro Vita nei consultori: abortire in Italia sarà sempre più difficile?

