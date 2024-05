Le Iene 2024: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 21 maggio Italia 1

Stasera, martedì 21 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 21 maggio.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: l’attrice Benedetta Porcaroli, il rapper Il Tre e il coreografo Giuliano Peparini. Nel corso della puntata due nuovi servizi di Gaston Zama su Chico Forti, tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti per la condanna all’ergastolo per l’omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami. Da allora è stato rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza, dove non ha mai smesso di gridare al mondo la sua innocenza.

L’inchiesta di Gaston Zama è cominciata nel 2019 e ha ripercorso tutti i momenti chiave della vicenda, sia umana che giudiziaria, fino alle fasi che hanno portato al suo rientro. Nel primo servizio verranno mostrati: l’incontro tra l’autore e Chico Forti all’interno del penitenziario di massima sicurezza a Miami e quello successivo con i suoi figli, Francesco e Jenna Blue, che attualmente vivono alle Hawaii; le interviste esclusive realizzate negli anni a magistrati, avvocati, testimoni e le dichiarazioni del mondo politico che si è interessato alla vicenda (nel 2020 l’allora Ministro degli Esteri Luigi Di Maio rilasciò a Gaston Zama importanti dichiarazioni riguardanti la notizia del rientro in Italia del nostro connazionale, ndr.). Inoltre, le parole dello zio Gianni, della madre Maria e di tutte le persone più vicine all’imprenditore trentino che non hanno mai smesso di credere nella sua innocenza. E ancora, la richiesta di rilascio fatta al governatore della Florida da parte di Bradley Pike, fratello della vittima; il movimento di opinione che in Italia ha chiesto la revisione del processo; l’approfondimento su “Il Sorriso della Medusa” (il documentario-inchiesta sul delitto di Gianni Versace, ndr). infine, la testimonianza esclusiva di Veronica Lee, una delle giurate che condannò Forti al carcere a vita.

Nel secondo servizio, un approfondimento su come, soprattutto in questi giorni, si è mossa parte dell’informazione sul caso: criticando l’accoglienza fatta dalla premier Giorgia Meloni per il condannato all’aeroporto militare di Pratica di Mare o definendo l’uomo “assassino”.

Gli Internazionali BNL d’Italia rappresentano uno dei tornei di tennis più prestigiosi del mondo, celebrati annualmente a Roma. Filippo Roma e Francesca Di Stefano hanno cercato di fare luce sulla presenza, all’interno del Foro Italico, di due chioschi impiegati al servizio ristoro che sembrerebbero appartenere alla famiglia Tredicine, nota alle cronache per detenere gran parte del controllo delle bancarelle di Roma e per essere stata coinvolta nell’inchiesta di Mafia Capitale.