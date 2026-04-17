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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2026

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il giallo delle avvelenate di Campobasso: il padre e marito Gianni Di Vita è risultato negativo alla ricina e la Questura ha sentito cinque compaesani come persone informate sui fatti. Si torna a parlare anche di Garlasco con l’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio tracciata dagli investigatori. E ancora, focus su Pamela Genini con la presenza in studio dell’amico Francesco Dolci e le ultime novità sul caso di Pierina Paganelli, dopo le udienze in cui è stato ascoltato l’unico indagato Louis Dassilva. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Paolo Reale, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 17 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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