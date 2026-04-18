Ascolti tv venerdì 17 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Dalla strada al palco special. Su Rai 3 Vespucci, il viaggio più lungo. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Grande Fratello Vip. Su Italia 1 Spider-Man: Homecoming. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.