Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 19:32
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Spider-Man – Homecoming: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Spider-Man – Homecoming: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Spider-Man: Homecoming, film del 2017 co-scritto e diretto da Jon Watts. Basato sul personaggio dell’Uomo Ragno di Marvel Comics, il film è prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing. E’ interpretato da Tom Holland, Michael Keaton, Jon Favreau, Gwyneth Paltrow, Zendaya e tanti altri grandi attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono interrotte dal Dipartimento di Stato della Damage Control; furiosi per aver perso il lavoro, Toomes e i suoi uomini decidono di tenere la tecnologia dei Chitauri in loro possesso e usarla per creare armi da vendere sul mercato nero. Nel presente, Peter Parker, in seguito al suo incontro con gli Avengers,[N 1] riprende gli studi, nell’impaziente attesa della sua prossima missione. Per concentrarsi sulla sua attività da supereroe, Peter decide di lasciare la squadra di decathlon accademico. Una sera, dopo aver sconfitto alcuni rapinatori con addosso le maschere degli Avengers in procinto di svaligiare uno sportello automatico con le armi aliene di Toomes, Peter torna a casa, dove il suo migliore amico Ned scopre la sua identità segreta. Qualche sera dopo, Peter scopre che Jackson Brice e Herman Schultz, due complici di Toomes, stanno vendendo alcune armi a un criminale locale, Aaron Davis: Peter interviene, ma viene fermato da Toomes, dotato di una tuta alata; Stark, con un’armatura comandata a distanza, giunge in soccorso di Peter e gli intima di non affrontare criminali pericolosi come Toomes, che, nel frattempo, uccide accidentalmente Brice.

Spider-Man – Homecoming: il cast

Abbiamo visto la trama di Spider-Man: Homecoming, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Tom Holland: Peter Parker / Spider-Man
  • Michael Keaton: Adrian Toomes / Avvoltoio
  • Jon Favreau: Happy Hogan
  • Gwyneth Paltrow: Pepper Potts
  • Zendaya: Michelle “MJ” Jones
  • Donald Glover: Aaron Davis
  • Jacob Batalon: Ned Leeds
  • Laura Harrier: Liz
  • Tony Revolori: Eugene “Flash” Thompson
  • Bokeem Woodbine: Herman Schultz / Shocker
  • Tyne Daly: Ann-Marie Hoag
  • Marisa Tomei: May Parker
  • Robert Downey Jr.: Tony Stark / Iron Man

Streaming e tv

Dove vedere Spider-Man: Homecoming in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 17 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 17 aprile 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 aprile
Ti potrebbe interessare
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 17 aprile 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 17 aprile 2026
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 17 aprile
TV / Vespucci, il viaggio più lungo: tutto quello che c’è da sapere
TV / Dalla strada al palco Special 2026: le anticipazioni della seconda puntata
TV / Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la decima puntata
TV / Ascolti tv giovedì 16 aprile: Uno sbirro in Appennino, Stanno tutti invitati, Piazzapulita
TV / Perché Piazzapulita oggi non va in onda: il motivo
TV / Perché Otto e mezzo oggi non va in onda: il motivo
Ricerca