Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 21 maggio 2024, (in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai) alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie evento con Stefano Accorsi dedicata al padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la fisica nel 1909. Alla regia Lucio Pellegrini. Dove vedere Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere le varie puntate della fiction tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda due puntate: la prima lunedì 20 maggio 2024; la seconda martedì 21 maggio 2024. Entrambe le puntate andranno in onda a partire dalle ore 21,30. Ricapitolando: