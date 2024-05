Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 21 maggio 2024, (in occasione del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi e nell’anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai) alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, la miniserie evento con Stefano Accorsi dedicata al padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la fisica nel 1909. Alla regia Lucio Pellegrini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini con la consulenza storica della famiglia Marconi e di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi di Pontecchio, la miniserie miscela il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la contemporaneità della visione di Marconi e la sua modernità come inventore, scienziato, imprenditore che ha fatto la Storia in Italia e nel mondo, padre delle tecnologie che hanno cambiato la vita dell’umanità. Di questa straordinaria figura, la fiction tratteggia un ritratto inedito, focalizzandosi in particolare sull’ultimo anno della sua vita, il 1937, quando Guglielmo Marconi divide la sua vita tra il laboratorio e il panfilo “Elettra”, dove vive con la moglie Maria Cristina e l’amata figlia Elettra. In quei mesi Marconi è un uomo turbato da un profondo contrasto interiore. La sua incrollabile fede nella scienza come strumento di progresso per l’umanità si scontra con l’inasprimento dei rapporti internazionali, il crescente isolamento dell’Italia e il progressivo incrinarsi del suo rapporto con Mussolini, basato fino a quel momento su una reciproca convenienza, sempre più difficile da sopportare da parte dello scienziato. Marconi infatti non gradisce le insistenze del regime e le insinuazioni della stampa sulla realizzazione di un’ipotetica arma segreta.

Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo: il cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Guglielmo Marconi: Stefano Accorsi

la moglie Maria Cristina: Cecilia Bertozzi

la figlia Elettra: Carolina Michelangeli

Benito Mussolini: Fortunato Cerlino

Isabella Gordon: Ludovica Martino

Achille Martinucci: Alessio Vassallo

Giuseppe Bottai: Flavio Furno

Guglielomo Marconi giovane: Nicolas Maupas

Streaming e tv

Dove vedere Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere le varie puntate della fiction tramite la connessione internet.