Stasera, martedì 30 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 30 aprile.

Con Giulio Golia e Francesca Di Stefano si parla della realizzazione del Ponte sullo Stretto, con un approfondimento sugli espropri delle abitazioni dei cittadini che lasceranno il posto alla costruzione della grande infrastruttura. Nel video i racconti degli abitanti che dovranno trasferirsi altrove e il paradosso per cui alcuni figli e nipoti di capi di famiglie ‘ndranghetiste, con questa operazione, otterranno benefici. Per l’opera, infatti, lo Stato confischerà anche una cava abbandonata della famiglia Mancuso e dovrà pagare un indennizzo agli eredi del boss.

Antonino Monteleone torna ad affrontare il caso Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi. Con l’aiuto di due grandi esperti, la criminologa Roberta Bruzzone e l’avvocato e psicologo Guglielmo Gulotta, l’inviato analizza i video che hanno portato la perizia psichiatrica sulla donna a sostenerne l’incapacità di intendere e di volere.

Nicolò De Devitiis trascorre due giorni a Parigi insieme a Capo Plaza, artista multiplatino tra i più importanti della scena rap italiana, e ne delinea un profilo inedito.

