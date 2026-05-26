Liala Antonino, la figlia di Licia Colò: “Nicola Pietrangeli mi ha rovinato la vita. Dopo aver conosciuto lui, gli uomini mi deludono”
La giovane si racconta al "Corriere della Sera"
Dal rapporto con la mamma al futuro professionale fino al ricordo di Nicola Pietrangeli: Liala Antonino, figlia di Licia Colò e del produttore Alessandro Antonino, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Reduce dall’esperienza televisiva a BellaMa e conduttrice di Vite che ispirano altre vite per il podcast Pianeta B12, la giovane, vent’anni, studia Scienze della comunicazione a Università degli Studi di Roma Tor Vergata, indirizzo giornalismo. “Esistono due tipologie di persone che lavorano in ambito familiare: quelle super viziate e coccolate e quelle schiavizzate. Io appartengo alla seconda” afferma la ragazza che lavora anche nella società di produzione di famiglia, la Grey Out.
Liala rivela di avere un rapporto stretto con entrambi i genitori: “Andavo spesso negli studi, il mio parco giochi: erano tutti molto gentili con me. A me piaceva andare in regia e scherzare con Alessandro Renna, il regista, quando mamma era in diretta”. Della mamma Licia Colò ricorda i viaggi e i momenti di sport: “Ho più chiare le immagini di me e di lei che nuotiamo, sciamo, giochiamo a tennis”. Il papà Alessandro Antonino, invece, “è sempre stato il mio compagno di giochi”. Un altro uomo importante della sua vita è stato Nicola Pietrangeli, con il quale la mamma ha avuto una relazione: “Nicola per me è un idolo. E dico sempre che mi ha rovinato la vita”. Liala, infatti, racconta che incontrare un uomo così “charmant, gentleman, dalla battuta pronta, elegantissimo, insomma una persona completa” la porta a essere delusa dagli altri uomini: “Quando mi guardo intorno mi sento male”.
La ragazza, poi, ha rivelato di essere stata bullizzata a scuola: “Ero la figlia di un personaggio televisivo, dicevano che avevamo gli schiavi in casa”. Con il passare del tempo “ci si sono messi pure certi insegnanti: dicevano che non avevo mai preso una metro in vita mia”. Riguardo al suo futuro, invece, la figlia di Licia Colò ha le idee piuttosto chiare: “Voglio un lavoro creativo che coinvolga la mia testa e che sia utile al mondo, nel campo dell’informazione”. E tra i progetti futuri non esclude un programma televisivo da condurre insieme alla mamma, forte di una complicità che definisce “naturale”.