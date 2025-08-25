Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Licia Colò: “Mi hanno fatta fuori dalla Rai, non sono stata zitta e l’ho pagata”

In un'intervista la conduttrice specifica di non essere stata lei ad aver lasciato Viale Mazzini

di Niccolò Di Francesco
Per anni volto celebre della Rai con il suo Alle falde del Kilimangiaro, Licia Colò oggi rivela di non essere stata lei ad aver deciso di abbandonare Viale Mazzini. Intervistata da L’Arena, infatti, la conduttrice rivela: “In realtà mi hanno fatta fuori, come si dice in gergo. Però non sono stata zitta. Sarebbe stato più semplice farlo e aspettare perché molti mi dicevano che i direttori vanno e vengono. Ma non ho avuto pazienza e l’ho pagata”. Nonostante questo, la presentatrice afferma di non potersi lamentare per come è proseguita la sua carriera: “soprattutto a La7. Adesso vanno in onda le repliche di Eden. Mi sento un po’ come la ‘signora in giallo’ che va sempre bene perché qualcuno che la guarda lo trovi sempre”.

Licia Colò annovera tra i suoi maestri Maurizio Costanzo (“Mi dette buoni consigli e mi permise, in uno spazio molto piccolo a Buona Domenica, di fare interviste”) e Piero Angela. Eppure spesso si parla di lei per motivi extraprofessionali come per la relazione con l’ex tennista Nicola Pietrangeli: “Forse per l’età: tra me e Nicola c’erano trent’anni di differenza. E questo, allora, fece scalpore”. Su Pietrangeli, la conduttrice afferma: “Lui era un bell’uomo, ma non era solo questo, ci volevamo bene. Abbiamo trascorso sette anni stupendi assieme”. Molti hanno avuto da ridire anche sul suo ex marito, più giovane di lei di undici anni che l’hanno indotta a pensare che ci siano “stereotipi che fatichiamo a superare. Un uomo nella sua vita privata può fare quello che vuole, una donna no. Sono sempre pronti a criticarla: non va bene questo e nemmeno quello. Non vorrei dire una banalità, però l’amore non ha età. Si incontra una persona, si trovano affinità e rispetto e si percorre un pezzo di strada assieme. Perché ci devono essere paletti da mettere?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca