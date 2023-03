Licia Colò: “Io e Alessandro Antonino ci siamo lasciati”. Il matrimonio finito dopo 20 anni

L’amore tra Licia Colò e Alessandro Antonino è finito. Il matrimonio tra i due, durato più di 20 anni, pare sia giunto al capolinea. Ad annunciarlo è stata la conduttrice al settimanale Nuovo: “Io e mio marito ci siamo lasciati”. Una decisione che sembra non avere possibilità di ritorno.

Alessandro Antonino è più giovane di 11 anni, ha 49 anni ed è un artista napoletano che ha collaborato alla realizzazione di alcuni dei programmi condotti dalla moglie. Negli anni ha condotto la rubrica “I viaggi di Alessandro Antonino”, in onda su Tv2000, e ha collaborato con la ex moglie alla realizzazione del programma tv Eden, in onda su La7.

Licia Colò e Alessandro Antonino hanno sempre vissuto la loro storia d’amore lontano dalla luce dei riflettori. “Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio”, dichiarò la conduttrice anni fa in un’intervista rilasciata ad Avvenire. Era stata lei stessa a descrivere il loro rapporto come qualcosa di solido, attribuendo al marito la capacità di risollevarla perfino nei momenti più difficili: “Mio marito ed io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio”.

Il motivo della separazione non è stato reso noto. Quel che è certo è però che ora, all’età di 60 anni, la conduttrice televisiva è di nuovo single.