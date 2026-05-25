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The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, lunedì 25 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione la terza puntata di The Unknown, il nuovo game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima visione questa sera, 25 maggio 2026, con la prima puntata su Rai 2 dalle 21.20.

The Unknown streaming live

Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento le puntate on demand e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Unknown? Appuntamento ogni lunedì dall’11 maggio 2026 per cinque puntate. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 11 maggio 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 18 maggio 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 25 maggio 2026 OGGI
  • Quarta puntata: 1 giugno 2026
  • Quinta puntata: 8 giugno 2026
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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