The Unknown: cast, concorrenti, conduttori, meccanismo, come funziona, Elettra Lamborghini, Scintilla, squadre, quante puntate, durata, episodi, location, streaming, game show Rai 2

The Unknown è il nuovo adventure game di Rai 2 in onda in prima serata con la conduzione di Elettra Lamborghini e Scintilla dall’11 maggio 2026 alle ore 21.20. Saper scegliere. Questo l’obiettivo del nuovo game The Unknown – Fino all’ultimo bivio, che appassionerà il pubblico tra sfide, percorsi naturali e borghi dove la Calabria è protagonista. A sfidarsi saranno due squadre di concorrenti noti e personaggi non famosi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Conduttori, concorrenti, squadre, cast

Alla conduzione una inedita coppia: si tratta dell’esplosiva Elettra Lamborghini, sempre più a suo agio nei panni di presentatrice dopo l’esperienza di Boss in incognito e del popolare comico romano Gianluca Fubelli, noto come “Scintilla”. Il programma vede protagoniste due squadre composte da personaggi noti e concorrenti non famosi. Il progetto è realizzato in partnership con Regione Calabria e Calabria Film Commission nell’ambito della convenzione con Rai Com.

Ma chi sono i concorrenti in gara? Il casti di The Unknown è suddiviso in due squadre: la squadra blu è formata da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli. La squadra arancione da Cristian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardini, Gabriele Pagliarani e Ivan Zucco.

The Unknown: come funziona

Ma qual è il meccanismo? Dodici concorrenti suddivisi in due squadre, in ogni puntata dovranno affrontare un percorso costituito da tante prove (fisiche e mentali) scegliendo sempre ad un bivio tra il noto e l’ignoto. Ogni giornata si conclude tornando alla Casa Madre. La squadra che vi giunge per prima aumenta il montepremi finale e avrà una serie di vantaggi nell’affrontare la tappa successiva mentre, quella perdente affronterà l’eliminazione di uno dei componenti.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Unknown? Il programma va in onda in prima serata su Rai 2 dall’11 maggio 2026 alle ore 21.20. In tutto sono previste cinque puntate. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 11 maggio 2026

Seconda puntata: 18 maggio 2026

Terza puntata: 25 maggio 2026

Quarta puntata: 1 giugno 2026

Quinta puntata: 8 giugno 2026

Location

Qual è la location di The Unknown? Il nuovo game show di Rai 2 è girato in Calabria, mettendo in mostra alcune delle tante bellezze di questa regione, tra percorsi naturali e borghi mozzafiato.

Streaming e tv

Dove vedere The Unknown in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 con Elettra Lamborghini e Scintilla alle ore 21.20 dall’11 maggio 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.