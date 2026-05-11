The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
The Unknown streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Questa sera, 11 maggio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione la prima puntata di The Unknown, il nuovo game show condotto da Scintilla ed Elettra Lamborghini. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma dove vederlo in tv e streaming? Ecco le informazioni.
In tv
Appuntamento in prima visione questa sera, 11 maggio 2026, con la prima puntata su Rai 2 dalle 21.20.
The Unknown streaming live
Se non siete a casa potete recuperare in qualsiasi momento le puntate on demand e in diretta streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.
Quante puntate
Quante puntate sono previste per The Unknown? Appuntamento ogni lunedì dall’11 maggio 2026 per cinque puntate. Ecco la programmazione completa.
- Prima puntata: 11 maggio 2026 OGGI
- Seconda puntata: 18 maggio 2026
- Terza puntata: 25 maggio 2026
- Quarta puntata: 1 giugno 2026
- Quinta puntata: 8 giugno 2026