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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 11 maggio

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di Anton Filippo Ferrari
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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Quali interessi si nascondono davvero dietro i conflitti che stanno ridisegnando il mondo? E perché le cosiddette “terre rare” condizionano le scelte politiche di molti paesi, compreso il nostro? Il programma crossmediale di Monica Maggioni viaggia dal Perù alla Bolivia, dall’Ucraina alla Sardegna, per scoprire chi controlla davvero questi minerali, indispensabili per tecnologia, energia e difesa. Il racconto della corsa globale all’accaparramento delle terre rare, delle regole spietate imposte da pochi grandi potenti e del modo in cui la Cina è riuscita a conquistare un quasi monopolio mondiale, mentre l’America e l’Europa inseguono affannosamente una nuova autonomia strategica. Perché comprendere ciò che alimenta davvero guerre, alleanze e crisi economiche significa capire chi esercita oggi il potere globale: i “padroni del mondo”, tema centrale del racconto di questa stagione di Newsroom.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 11 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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