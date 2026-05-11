The Unknown: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per The Unknown, il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla? In tutto sono previste cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 11 maggio 2026

Seconda puntata: 18 maggio 2026

Terza puntata: 25 maggio 2026

Quarta puntata: 1 giugno 2026

Quinta puntata: 8 giugno 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di The Unknown? Appuntamento in prima serata su Rai 2 dall’11 maggio 2026 alle ore 21.20. Ogni puntata ha una durata di circa due ore.

Streaming e tv

Dove vedere The Unknown in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 con Elettra Lamborghini e Scintilla alle ore 21.20 dall’11 maggio 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.