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The Unknown: quante puntate, durata e quando finisce
The Unknown: quante puntate, durata e quando finisce
Quante puntate sono previste per The Unknown, il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla? In tutto sono previste cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Vediamo insieme la programmazione completa.
- Prima puntata: 11 maggio 2026
- Seconda puntata: 18 maggio 2026
- Terza puntata: 25 maggio 2026
- Quarta puntata: 1 giugno 2026
- Quinta puntata: 8 giugno 2026
Durata
Quanto dura (durata) ogni puntata di The Unknown? Appuntamento in prima serata su Rai 2 dall’11 maggio 2026 alle ore 21.20. Ogni puntata ha una durata di circa due ore.
Streaming e tv
Dove vedere The Unknown in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 con Elettra Lamborghini e Scintilla alle ore 21.20 dall’11 maggio 2026. Anche in streaming e on demand su Rai Play.