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The Unknown: il cast (concorrenti, squadre, conduttori) del nuovo reality show di Rai 2

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AGF
di Antonio Scali
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The Unknown: il cast (concorrenti, squadre, conduttori) del nuovo reality show di Rai 2. Chi sono, meccanismo

The Unknown è il nuovo game show di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini e Scintilla in cinque puntate dall’11 maggio 2026. Girato in Calabria, propone sfide mozzafiato tra percorsi naturali e borghi storici. A confrontarsi due squadre formate da vip e persone comuni. Ma vediamo insieme il cast e i concorrenti.

Cast, squadre, conduttori, concorrenti

I dodici vip saranno suddivisi in squadra blu e squadra arancione. La prima è costituita da: Alessandro Matri, Costanza Caracciolo, Francesca Manzini, Soleil Sorge, Pino Strabioli e Emanuela Folliero. La squadra arancione comprende invece: Laura Pranzetti Lombardini, Cristian Calenda, Gabriele Pagliarani, Noemi Cassaro, Loranzo MC Drago e Ivan Zucco.

Alla conduzione una inedita coppia: si tratta dell’esplosiva Elettra Lamborghini, sempre più a suo agio nei panni di presentatrice dopo l’esperienza di Boss in incognito e del popolare comico romano Gianluca Fubelli, noto come “Scintilla”.

Come funziona The Unknown

I dodici concorrenti vengono catapultati in un’avventura senza punti di riferimento: bendati e ignari della destinazione e dei propri compagni di viaggio, affrontano un percorso in cui ogni scelta può cambiare radicalmente le sorti del gioco. Il cuore del format è il meccanismo del bivio tra “Noto” e “Ignoto”: una scelta ricorrente che può portare benefici oppure conseguenze imprevedibili. I concorrenti si trovano fisicamente davanti a un bivio, e ogni decisione può migliorare o peggiorare la loro situazione, ribaltando continuamente gli equilibri.

Il viaggio si snoda tra le bellezze della Calabria, tra borghi, parchi naturali e scenari mozzafiato tutti da scoprire e mette alla prova i concorrenti con sfide fisiche e mentali, spostamenti inattesi e prove legate al territorio. Ogni giornata si conclude alla “Casa Madre”, dove arrivare primi garantisce vantaggi decisivi per il proseguimento della gara.

La squadra vincente di ogni tappa ha la possibilità di aumentare il montepremi finale, mentre quella perdente affronta l’eliminazione di uno dei suoi componenti. Colpi di scena scandiscono il percorso fino alla finale, quando la competizione diventa individuale: una corsa verso l’ultimo obiettivo che decreterà un unico vincitore.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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