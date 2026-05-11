Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2026

Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 11 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’attualità politica e un focus sui paradossi della giustizia con i casi Garlasco e Minetti. Infine, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico nel sistema dell’accoglienza dell’immigrazione a Roma. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani, Bartolomeo Romano e Lucetta Scaraffia.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.