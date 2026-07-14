Ascolti tv lunedì 13 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 13 luglio2026? Su Rai 1 è andata in onda La Partita del cuore. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Potere assoluto. Su Canale 5 Temptation Island. Su Italia 1 Cash out. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 13 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.