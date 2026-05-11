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Attacco al potere 2: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Attacco al potere 2: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere 2, film del 2016 diretto da Babak Najafi. La pellicola, con protagonisti Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart, è il sequel di Attacco al potere – Olympus Has Fallen del 2013. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gli Stati Uniti d’America si sono ripresi dal precedente attacco nord coreano e vivono un periodo di pace. Mike Banning sta affrontando un periodo molto particolare visto che sta per diventare padre. Nel frattempo il Primo Ministro britannico James Wilson muore in circostanze misteriose e il nuovo governo predispone il suo funerale alla Cattedrale di St. Paul, al quale parteciperanno tutti i leader del mondo occidentale, tra cui il presidente Asher. La capitale inglese si prepara all’evento, schierando in campo molti agenti di sicurezza. Dopo l’arrivo a Londra, il presidente, Banning e il suo staff si dirigono verso la cattedrale con gli altri leader del G8 per assistere alla celebrazione. Quello che doveva essere l’evento più protetto del mondo si trasforma però in una terribile carneficina: vari mercenari, infatti, travestiti da poliziotti, cominciano a far fuoco sui civili, mentre una granata viene lanciata contro la vettura del Primo ministro canadese Robert Bowman, uccidendolo. Un’altra bomba uccide il Presidente francese Jacques Manard, che si trova in una imbarcazione sul Tamigi, danneggiando il Palazzo di Westminster, mentre a Buckingham Palace terroristi travestiti da guardie falciano la Cancelliera tedesca con la sua scorta e un’esplosione uccide il Primo Ministro italiano che sta visitando l’abbazia di Westminster con sua moglie, danneggiando la stessa chiesa. Contemporaneamente due esplosioni fanno crollare il Chelsea Bridge, dove in quel momento si trova il primo ministro giapponese, che annega. Dopo un sanguinoso scontro con le forze governative, il presidente Asher, scortato da Banning, viene portato via a bordo di un veicolo blindato ma viene braccato dai terroristi che sono sulle sue tracce.

Attacco al potere 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Attacco al potere 2, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Gerard Butler: Mike Banning
  • Aaron Eckhart: Benjamin Asher
  • Morgan Freeman: Allan Trumbull
  • Alon Abutbul: Aamir Barkawi
  • Angela Bassett: Lynne Jacobs
  • Waleed Zuaiter: Kamran
  • Robert Forster: generale Edward Clegg
  • Melissa Leo: Ruth McMillan
  • Radha Mitchell: Leah Banning
  • Charlotte Riley: agente Jacqueline “Jax” Marshall
  • Jackie Earle Haley: vice capo Mason
  • Sean O’Bryan: Ray Monroe
  • Mehdi Dehbi: sultano Mansoor
  • Patrick Kennedy: John Lancaster
  • Penny Downie: Rose Kenter
  • Deborah Grant: Doris
  • Bryan Larkin: Will Davis
  • Nigel Whitmey: Robert Bowman
  • Alex Giannini: Antonio Giusto
  • Elsa Mollien: Viviana Giusto

Streaming e tv

Dove vedere Attacco al potere 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 11 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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