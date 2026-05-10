Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ottavo e ultimo episodio porterà in primo piano una vicenda dal forte peso emotivo. Al centro della storia ci sarà il limoneto curato da Vito, un luogo a cui il personaggio è profondamente legato anche per il ricordo dell’amico scomparso. Quel terreno rischia però di essergli sottratto, perché i legittimi proprietari vogliono trasformarlo in un parcheggio privato. Roberta e il suo team si mobiliteranno quindi per cercare di difendere non solo un bene materiale, ma soprattutto un pezzo di memoria e di identità. Parallelamente, il finale entrerà nel pieno della crisi sentimentale che accompagna ormai da tempo la protagonista. I preparativi per il matrimonio con Stefano andranno avanti tra attese e tensioni, ma tutto lascia pensare che le certezze costruite fin lì siano ormai vicine a saltare.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Vera Ratti: Roberta

Alessio Lapice: Stefano

Flavia Gatti: Leda

Erasmo Genzini: Vito

Adriano Pantaleo: Osvaldo

Teresa Del Vecchio: Gina

Enzo Casertano: Notaio Carrano

Gianni Parisi: Gianni

Susy Del Giudice: Irene

Rosaria De Cicco: Zia Adele

Margherita Di Rauso: Zia Nadia

Biagio Musella: Mimmo

Giuseppe D’Ambrosio: Attilio

Davide Schiavo: Fefè

Adriana Savarese: Lucia

Fabrizio Serpico: Enrico

Antonio Cossia: Pasquale

Ivana Maione: Assunta

Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.