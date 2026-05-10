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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

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di Anton Filippo Ferrari
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Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ottavo e ultimo episodio porterà in primo piano una vicenda dal forte peso emotivo. Al centro della storia ci sarà il limoneto curato da Vito, un luogo a cui il personaggio è profondamente legato anche per il ricordo dell’amico scomparso. Quel terreno rischia però di essergli sottratto, perché i legittimi proprietari vogliono trasformarlo in un parcheggio privato. Roberta e il suo team si mobiliteranno quindi per cercare di difendere non solo un bene materiale, ma soprattutto un pezzo di memoria e di identità. Parallelamente, il finale entrerà nel pieno della crisi sentimentale che accompagna ormai da tempo la protagonista. I preparativi per il matrimonio con Stefano andranno avanti tra attese e tensioni, ma tutto lascia pensare che le certezze costruite fin lì siano ormai vicine a saltare.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maria Vera Ratti: Roberta
  • Alessio Lapice: Stefano
  • Flavia Gatti: Leda
  • Erasmo Genzini: Vito
  • Adriano Pantaleo: Osvaldo
  • Teresa Del Vecchio: Gina
  • Enzo Casertano: Notaio Carrano
  • Gianni Parisi: Gianni
  • Susy Del Giudice: Irene
  • Rosaria De Cicco: Zia Adele
  • Margherita Di Rauso: Zia Nadia
  • Biagio Musella: Mimmo
  • Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
  • Davide Schiavo: Fefè
  • Adriana Savarese: Lucia
  • Fabrizio Serpico: Enrico
  • Antonio Cossia: Pasquale
  • Ivana Maione: Assunta
  • Sebastiano Somma: Capasanta

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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