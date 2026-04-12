Roberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il carattere spigoloso di Roberta Valente non è che una forma di autodifesa dovuta alla perdita dei genitori, quando lei aveva solo 5 anni. Per questo Roberta vive un’ansia da controllo che la porta a pianificare ogni aspetto della sua vita, nell’illusione di mettersi al riparo dalle brutte sorprese. Ha sempre primeggiato a scuola e all’università, ed è stata la prima anche nel concorso notarile, potendo così scegliere come destinazione Sorrento, dove è nata e dove vive Stefano, il fidanzato storico che sogna di sposare. Arrivata nell’incantevole cornice di Sorrento, tra limoneti profumati e scorci mozzafiato, Roberta incontrerà delle persone che segneranno la sua vita: fra tutti, Leda, radiosa cameriera di un bar, e il suo ex fidanzato Vito, giovane pescatore dai modi apparentemente bruschi.

Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, la giovane notaia dovrà misurarsi con una serie di casi intriganti e appassionanti che sgretoleranno il luogo comune secondo cui il lavoro del notaio sarebbe privo di imprevisti e che porranno Roberta in situazioni scomode, dalle quali verrà fuori grazie alla sua invidiabile professionalità. Roberta dovrà inoltre confrontarsi con delle scoperte destabilizzanti che metteranno a dura prova le sue certezze e i suoi progetti per il futuro, così accuratamente preparati, costringendola ad affrontare i suoi “fantasmi”.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Vera Ratti: Roberta

Alessio Lapice: Stefano

Flavia Gatti: Leda

Erasmo Genzini: Vito

Adriano Pantaleo: Osvaldo

Teresa Del Vecchio: Gina

Enzo Casertano: Notaio Carrano

Gianni Parisi: Gianni

Susy Del Giudice: Irene

Rosaria De Cicco: Zia Adele

Margherita Di Rauso: Zia Nadia

Biagio Musella: Mimmo

Giuseppe D’Ambrosio: Attilio

Davide Schiavo: Fefè

Adriana Savarese: Lucia

Fabrizio Serpico: Enrico

Antonio Cossia: Pasquale

Ivana Maione: Assunta

Sebastiano Somma: Capasanta

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate (2 episodi a puntata, 8 in totale): la prima domenica 12 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – domenica 3 maggio 2026. Di seguito la programmazione compelta:

Prima puntata: domenica 12 aprile 2026

Seconda puntata: domenica 19 aprile 2026

Terza puntata: domenica 26 aprile 2026

Quarta puntata: domenica 3 maggio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.