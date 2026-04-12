Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:31
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming

Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il carattere spigoloso di Roberta Valente non è che una forma di autodifesa dovuta alla perdita dei genitori, quando lei aveva solo 5 anni. Per questo Roberta vive un’ansia da controllo che la porta a pianificare ogni aspetto della sua vita, nell’illusione di mettersi al riparo dalle brutte sorprese. Ha sempre primeggiato a scuola e all’università, ed è stata la prima anche nel concorso notarile, potendo così scegliere come destinazione Sorrento, dove è nata e dove vive Stefano, il fidanzato storico che sogna di sposare. Arrivata nell’incantevole cornice di Sorrento, tra limoneti profumati e scorci mozzafiato, Roberta incontrerà delle persone che segneranno la sua vita: fra tutti, Leda, radiosa cameriera di un bar, e il suo ex fidanzato Vito, giovane pescatore dai modi apparentemente bruschi.

Divisa tra il desiderio di costruire un futuro e la necessità di fare i conti con il passato, la giovane notaia dovrà misurarsi con una serie di casi intriganti e appassionanti che sgretoleranno il luogo comune secondo cui il lavoro del notaio sarebbe privo di imprevisti e che porranno Roberta in situazioni scomode, dalle quali verrà fuori grazie alla sua invidiabile professionalità. Roberta dovrà inoltre confrontarsi con delle scoperte destabilizzanti che metteranno a dura prova le sue certezze e i suoi progetti per il futuro, così accuratamente preparati, costringendola ad affrontare i suoi “fantasmi”.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: il cast

Abbiamo visto la trama di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Maria Vera Ratti: Roberta
  • Alessio Lapice: Stefano
  • Flavia Gatti: Leda
  • Erasmo Genzini: Vito
  • Adriano Pantaleo: Osvaldo
  • Teresa Del Vecchio: Gina
  • Enzo Casertano: Notaio Carrano
  • Gianni Parisi: Gianni
  • Susy Del Giudice: Irene
  • Rosaria De Cicco: Zia Adele
  • Margherita Di Rauso: Zia Nadia
  • Biagio Musella: Mimmo
  • Giuseppe D’Ambrosio: Attilio
  • Davide Schiavo: Fefè
  • Adriana Savarese: Lucia
  • Fabrizio Serpico: Enrico
  • Antonio Cossia: Pasquale
  • Ivana Maione: Assunta
  • Sebastiano Somma: Capasanta

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate (2 episodi a puntata, 8 in totale): la prima domenica 12 aprile 2026; la quarta e ultima – salvo cambi di programma – domenica 3 maggio 2026. Di seguito la programmazione compelta:

  • Prima puntata: domenica 12 aprile 2026
  • Seconda puntata: domenica 19 aprile 2026
  • Terza puntata: domenica 26 aprile 2026
  • Quarta puntata: domenica 3 maggio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia Racconto di una notte: l’orario d’inizio della serie turca
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026
TV / Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia Racconto di una notte: l’orario d’inizio della serie turca
TV / Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 12 aprile 2026
TV / Racconto di una notte streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata
TV / Roberta Valente – Notaio in Sorrento: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Zelig On: anticipazioni, comici e ospiti dello show su Italia 1
TV / Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 12 aprile 2026, su Rai 3
TV / Racconto di una notte: il cast (attori e personaggi) della serie turca
Ricerca