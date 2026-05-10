Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa è furibondo e non si lascia placare dalle rassicurazioni della sorella Sevde, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet. Ferman è seccato per il fatto che Mahir si sia aggiudicato la mansarda, una stanza che a lui, a Gulizar e a Kemal è sempre stata preclusa.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.