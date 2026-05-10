Messa in tv 10 maggio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 10 maggio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 10 maggio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 10 maggio 2026, alle ore 11 in diretta dal Santuario della Madonna di Monte Berico in Vicenza. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 il Regina Coeli, la preghiera che nel tempo pasquale sostituisce l’Angelus, con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dal Santuario della Madonna di Monte Berico in Vicenza

Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 12 – Regina Coeli Papa Leone XIV

Ore 19 – Santa Messa