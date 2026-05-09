Kung Fu Panda 3: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
Kung Fu Panda 3: trama, personaggi e streaming del film d’animazione
Stasera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 3, film di animazione del 2016 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh e Alessandro Carloni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Nel mistico Regno degli Spiriti, Oogway viene attaccato e sconfitto dal malvagio Kai il Collezionista, suo antico nemico, che ruba il suo Chi e lo tramuta in un piccolo amuleto di giada. Tuttavia prima di soccombere Oogway avverte Kai che il suo destino è quello di essere sconfitto dal Guerriero Dragone. Kai incurante dei suoi avvertimenti accetta la sfida e utilizza il Chi sottratto ad Oogway per tornare nel Mondo dei Mortali per distruggere tutto ciò che Oogway ha creato e cancellarne il ricordo. Nel frattempo nel Regno dei Mortali, Shifu annuncia a Po e ai Cinque Cicloni il suo ritiro dalla carica di maestro e passa il ruolo di insegnante del Palazzo di Giada a Po. Po non si sente ancora pronto per tale incarico e infatti i suoi tentativi di addestrare i Cinque Cicloni finiscono disastrosamente. Demoralizzato, chiede aiuto a Shifu confidandogli che non vuole prendersi la responsabilità di diventare un maestro. Prima di congedare Po, Shifu gli consiglia di non cercare di cambiare per diventare un insegnante ma cercare di essere solo se stesso, lasciandolo pieno di dubbi. Nel frattempo, Kai giunge finalmente nel Mondo dei Mortali e ordina ai suoi schiavi di giada di trovare gli allievi di Oogway e portarli da lui.
Kung Fu Panda 3: personaggi e doppiatori
Abbiamo visto la trama di Kung Fu Panda 3, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione in onda su Italia 1? Ecco l’elenco completo:
- Fabio Volo: Po
- Eros Pagni: Shifu
- Francesca Fiorentini: Tigre
- Angelo Maggi: Scimmia
- Tiziana Avarista: Vipera
- Oreste Baldini: Gru
- Simone Mori: Mantide
- Roberto Draghetti: Kai il Collezionista
- Paolo Marchese: Li Shan
- Francesco Vairano: Mr. Ping
- Dante Biagioni: Oogway
- Emanuela Damasio: Mei Mei
- Graziella Polesinanti: Nonna Sarah
- Gabriele Meoni: Bao
- Giampiero Luciani: Dim
- Gianluca Cortesi: Sum
- Anita Ferraro: Lei Lei
- Emidio La Vella: Abbraccione
Streaming e tv
Dove vedere Kung Fu Panda 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 9 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.