Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Bomber: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Bomber: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Bomber, film del 1982, diretto da Michele Lupo e interpretato da Bud Spencer e Jerry Calà. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bud Graziano, alias Bomber, vecchia gloria del pugilato, lavora su una vecchia barca logorata come capitano. La sua barca è destinata alla demolizione, così si ritrova senza lavoro e senza un tetto. Bud incontra sulla sua strada Jerry, giovane proprietario di una palestra frequentata da personaggi pittoreschi, che praticano la boxe con scarsi risultati, salvandolo da loschi figuri che vogliono picchiarlo e rivelando così la sua natura di pugile. Grazie all’aiuto di sua sorella Susanna, cuoca e titolare di una trattoria in spiaggia antistante alla palestra, e con l’offerta di vitto e alloggio, Jerry convince Bud a trovare un pugile per un imminente incontro contro un atleta della palestra di Rosco Dunn, un “sergentone americano” dedito a mille loschi traffici, che vince con l’inganno e incute paura a chi lo sfida.

Durante una rissa in un locale Bud nota Giorgio Desideri, in arte Giorgione, un ragazzo napoletano che vive di espedienti ed estraneo allo sport, ma dal destro vincente. Dopo un inseguimento, i due lo convincono a praticare e Giorgione — nonostante un arbitraggio sfacciatamente a suo sfavore — sconfigge l’atleta degli statunitensi Sam Newman. In seguito alla sconfitta subita, gli scagnozzi di Rosco incendiano la palestra di Jerry. Bomber decide allora di sfidare il sergente americano in una divertente gara clandestina di tiro alla fune, vincendo; con il denaro conquistato, i ragazzi riaprono la palestra “Forti e Tenaci”.

Successivamente, però, Rosco Dunn riesce a corrompere Giorgione, raccontandogli una versione menzognera dell’incontro di boxe tra lui e Bud Graziano (in realtà i suoi scagnozzi fratturarono la mano di Bud il giorno prima dell’incontro). Giorgione perde volontariamente un incontro con un certo Attilio Jacovoni, detto Tritolo, e si pone così alle dipendenze di Croupe, il suo socio. Bud si vendica devastando il locale di Croupe e riesce a riportare Giorgione sulla retta via.

Bomber: il cast

Abbiamo visto la trama di Bomber, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Bud Spencer: Bud Graziano, detto “Bomber”
  • Jerry Calà: Jerry
  • Mike Miller: Giorgio Desideri, detto “Giorgione”
  • Kallie Knoetze: Rosco Dunn
  • Gegia: Susanna
  • Nando Paone: Prosecco o Sylvester Stangone
  • Giorgio Vignali: Silos
  • Maurizio Tori: Piddu
  • Francesco D’Adda: Ciuffo di cuoio
  • Valeria Cavalli: Claudia, fidanzata di “Giorgione”
  • Angela Campanella: Lauretta
  • Bobby Rhodes: Samuel Newman
  • Vincenzo Maggio: arbitro
  • Piero Del Papa: uomo di Croupe
  • Nando Murolo: Croupe, proprietario del bar
  • Rik Battaglia: trainer americano
  • Piero Trombetta: professore
  • Giovanni Cianfriglia: teppista
  • Mario Mattioli: cronista a bordo ring

Streaming e tv

Dove vedere Bomber in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 9 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 maggio
TV / Kung Fu Panda 3: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 9 maggio
TV / Kung Fu Panda 3: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere l’ottava puntata
TV / Ascolti tv venerdì 8 maggio: Milleunacover Sanremo, Grande Fratello Vip
TV / Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 8 maggio
TV / Grande Fratello Vip 2026, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 8 maggio
TV / Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 8 maggio
TV / The Amazing Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Grande Fratello Vip 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la 15esima puntata
Ricerca