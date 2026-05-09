Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) dell’ottava puntata, 9 maggio

Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Ospiti della puntata di oggi saranno Irama che canterà Cabana e la vincitrice del Premio della Critica della 18° edizione Giordana Angi, cantautrice, che si esibirà con il suo nuovo brano “Quando poi ci lasceremo”. Poi ancora: Belen Rodriguez e Giulia Michelini. Nicola, Emiliano e Alessio hanno ottenuto il pass per la finalissima. I ballerini sono quindi entrati tutti in finale. I cantanti (Elena, Lorenzo, Angie), invece, sono tutti al ballottaggio. Ciascuno di loro canterà il proprio inedito. A Lorenzo il premio Spotify e premio Enel.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.