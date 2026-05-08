Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata

Questa sera, sabato 9 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent, come detto, va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale.

Dalla strada al palco Special streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special 2026 su Rai 1? In tutto sei puntate, in onda su Rai 1 dal 10 aprile 2026 in prima serata. Ecco la programmazione completa.