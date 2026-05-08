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Mille e una cover Sanremo: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mille e una cover Sanremo: anticipazioni, cast (cantanti), quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Mille e una cover Sanremo, programma che riprende le esibizioni della serata cover dell’ultimo Festival della canzone italiana, affiancandole a nuovi interventi degli artisti coinvolti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti)

Non si tratta di una semplice replica: le performance verranno riproposte insieme a racconti e retroscena registrati in studio, con l’obiettivo di allungare il racconto della kermesse anche dopo la sua chiusura. Al centro dello show i momenti più riconoscibili della serata del venerdì, quella dedicata a cover e duetti. Un segmento che negli ultimi anni è diventato uno dei più seguiti del Festival, anche per la libertà concessa agli artisti nelle scelte musicali. Le due serate in programma proporranno una selezione delle esibizioni andate in scena il 27 febbraio 2026, con il ritorno degli stessi protagonisti davanti alle telecamere. Non un semplice “best of”, ma qualcosa di più. Ma vediamo insieme le cover del Festival di Sanremo 2026:

  • Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé
  • Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via
  • Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio
  • Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone
  • Levante con Gaia: I maschi
  • Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro il cuore
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto
  • Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi
  • Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna
  • Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno
  • Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita
  • Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo
  • Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole Parole
  • LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo: Andamento lento
  • Raf con The Kolors: The riddle
  • J-Ax con Ligera County Fam: E la vita, la vita
  • Ditonellapiaga con TonyPitony: The lady is a tramp
  • Enrico Nigiotti con ALFA: En e Xanax
  • Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame Mucho
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack
  • Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola
  • Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA: Quello che le donne non dicono
  • Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci: Baila Morena
  • Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni
  • Fedez & Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa Creatura
  • Ermal Meta con Dardust: Golden Hour
  • Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto
  • Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà
  • Chiello con maestro Saverio Cigarini: Mi sono innamorato di te
  • Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto

Mille e una cover Sanremo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mille e una cover Sanremo? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 8 maggio 2026; la seconda e ultima – salvo cambi di programma – venerdì 15 maggio 2026. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) delle singole puntate sarà di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Mille e una cover Sanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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