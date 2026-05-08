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The Old Oak: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Old Oak: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Old Oak, film del 2023 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Le vicende narrate hanno luogo nel 2016, in un ex villaggio minerario della contea di Durham, nel nord-est dell’Inghilterra. Dopo la chiusura della locale miniera in seguito allo sciopero dei minatori del 1984-85, numerose abitazioni sono rimaste vuote; per questo motivo il villaggio è divenuto luogo di accoglienza per rifugiati siriani in fuga dalla guerra civile.

Yara, una giovane donna siriana recentemente arrivata nel paese, stringe amicizia con TJ Ballantyne, il proprietario dell’Old Oak, l’ultimo pub rimasto in attività nella comunità. I due intraprendono un progetto comune volto a rafforzare la coesione sociale: allestire una mensa popolare nella sala sul retro del pub.

L’iniziativa suscita però il risentimento di alcuni avventori abituali, contrari alla presenza dei rifugiati e irritati dal fatto che TJ abbia in precedenza negato loro l’utilizzo dello stesso spazio per un evento una tantum dai toni potenzialmente ostili agli stranieri. Quando si diffonde la notizia che il padre di Yara è stato ucciso in Siria, la comunità locale, nonostante le tensioni, si riunisce per esprimere cordoglio e sostegno alla famiglia, segnando un momento di solidarietà collettiva.

The Old Oak: il cast

Abbiamo visto la trama di The Old Oak, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dave Turner: TJ Ballantyne
  • Ebla Mari: Yara
  • Claire Rodgerson: Laura
  • Trevor Fox: Charlie
  • Chris McGlade: Vic
  • Col Tait: Eddy
  • Jordan Louis: Garry
  • Chrissie Robinson: Erica
  • Jake Jarratt: Tony
  • Chris Gotts: Jaffa Cake
  • Jen Patterson: Maggie
  • Arthur Oxley: Archie
  • Joe Armstrong: Joe
  • Andy Dawson: Micky
  • Maxie Peters: Tommy
  • Debbie Honeywood: Tania
  • Neil Leiper: Rocco
  • Micky McGregor: Agente immobiliare

Streaming e tv

Dove vedere The Old Oak in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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