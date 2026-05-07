Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 7 maggio 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti della puntata, l’attore internazionale Willem Dafoe, che presenterà il documentario di Rai Cultura “Willem Dafoe. Autobiografia dell’avanguardia” disponibile su RaiPlay, e Jasmine Trinca, al cinema nel nuovo film di Francesca Archibugi “Illusione”. In studio anche Vinicio Capossela, impegnato nel progetto del radiodramma “Sotto il bosco di latte” del poeta gallese Dylan Thomas, prossimamente disponibile su Radio3 e RaiPlay, che nel corso della puntata delizierà il pubblico con uno dei suoi brani, e Frankie hi-nrg mc che presenterà il suo nuovo album dal titolo “Voce e Batteria”.

Spazio poi alla musica e alla comicità con Elio e le Storie Tese, che racconteranno la nuova edizione del “Concertozzo”, evento che unisce musica e inclusione sociale, oltre a esibirsi nel corso della puntata. Ospite anche Camilla Boniardi, in arte Camihawke, per un momento dedicato a Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

In collegamento da Los Angeles anche lo stand-up comedian Francesco De Carlo, reduce dalla partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, che parlerà del suo libro “I malviventi” e dei suoi prossimi progetti. Nel corso della serata, spazio anche alle performance dal vivo con la danza di Piera Nicoletti Altimari, protagonista dell’esibizione video-coreografica “Lacuna”. Come da tradizione, il confronto in studio sarà animato dal pubblico autocertificato nelle più diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — chiamati a confrontarsi con i “competenti”: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicologo e psicoterapeuta Alberto Penna.

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini, e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Anche questa settimana, Splendida Cornice mantiene la sua cifra distintiva, coniugando intrattenimento e cultura in una proposta che affianca momenti di leggerezza a occasioni di approfondimento ed emozione.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.