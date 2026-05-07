Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 7 maggio

Questa sera, mercoledì 7 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 7 maggio.

Anticipazioni

Tra gli ospiti in studio: Arisa. Tra i servizi in onda: Gaston Zama torna a occuparsi del caso di Pierina Paganelli mostrando audio mai ascoltati prima di cui però si è parlato molto nei giorni scorsi. Sono le note vocali registrate da Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, dopo un incontro con la stessa. Negli audio Manuela avrebbe confidato di non aver visto Louis Dassilva sulla scena del crimine e di aver reso alcune dichiarazioni ai Pm solo perché indotta. A conferma di questi audio ci sarebbero anche le parole di Serena Badia, moglie di Loris Bianchi, che in altre registrazioni avrebbe confermato il cambio di versione di Manuela. Oggi la donna smentisce questa ricostruzione e Gaston Zama è andato a chiedere conto ai protagonisti della vicenda, tra cui la stessa Manuela Bianchi, Davide Barzan e Valeria Bartolucci.

Caso Garlasco: la trasmissione risponde alla tesi basata su degli audio registrati da Chiara Ingrosso. In particolare, nel servizio si fa riferimento all’esposto presentato dalla giornalista nel quale vengono segnalati elementi riconducibili a un potenziale tentativo di depistaggio all’interno della nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi. L’esposto mette in dubbio l’attendibilità di alcuni testimoni e ipotizza reati tesi ad alterare e indirizzare le indagini e il dibattito mediatico sulla vicenda.

Max Andreetta torna a occuparsi della strage di Erba. Nel nuovo servizio, testimonianze inedite, mai entrate a processo, che gettano ulteriori dubbi sulla ricostruzione delle sentenze, anche alla luce delle recenti anomalie evidenziate sullo scontrino del McDonald’s.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 7 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.