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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026

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Corrado Formigli. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 7 maggio 2026

Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi trattati: la visita del Segretario di Stato USA Marco Rubio dal Papa, dopo gli attacchi di Trump: un Presidente fuori controllo? Inoltre: il caso Russia alla Biennale di Venezia; il secondo tempo del Governo Meloni; il viaggio della Flotilla verso Gaza tra arresti e polemiche. Tra gli ospiti: il giornalista e scrittore Michele Serra; il giornalista e conduttore Michele Santoro; l’ex Capo della Polizia Franco Gabrielli; la storica dell’Università Tor Vergata di Roma Michela Ponzani; lo scrittore Nicola Lagioia; il politologo Giovanni Orsina; il vaticanista Piero Schiavazzi; il politologo Vittorio Emanuele Parsi; la scrittrice Paola Caridi ed Emanuele Fiano (PD). Non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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