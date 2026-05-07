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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 maggio 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 maggio 2026

Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, un approfondimento dedicato all’attualità politica italiana e internazionale. Ampio spazio alle ultime novità investigative sul caso Garlasco dopo gli interrogatori di Andrea Sempio e Marco Poggi. E ancora, la vicenda dell’italiana bloccata in Egitto e accusata di adulterio, una situazione che apre una riflessione più ampia sui diritti delle donne e, più in generale, sulla situazione dei diritti umani nel Paese. Infine, prosegue l’inchiesta sulle escort di lusso e la movida milanese, con nuove rivelazioni sugli eccessi e il lato oscuro delle notti nelle grandi città italiane.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 7 maggio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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