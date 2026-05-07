Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:24
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie di Rai 1

Immagine di copertina
AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie di Rai 1

Buonvino è la fiction in onda su Rai 1 questa sera, 7 maggio 2026, con la prima puntata. La nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza – una produzione Palomar, a Mediawan company, in collaborazione con Rai Fiction – sarà in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai 1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero. Ma dove vedere Buonvino – Misteri a Villa Borghese in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima serata su Rai 1 oggi, 7 maggio 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata.

Buonvino streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming su Rai Play. Anche in modalità on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Buonvino? Si tratta di solo due puntate, in onda su Rai 1 in prima serata il 7 e il 14 maggio 2026.

  • Prima puntata: 7 maggio OGGI
  • Seconda puntata: 14 maggio
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 7 maggio 2026
TV / Buonvino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 maggio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 7 maggio 2026
TV / Buonvino: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 7 maggio 2026
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 7 maggio 2026
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 7 maggio 2026
TV / Buonvino: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 7 maggio
TV / Buonvino: il cast (attori e personaggi) della serie
TV / Buonvino: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie di Rai 1
TV / Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live Spring
Ricerca