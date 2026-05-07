Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie di Rai 1

Buonvino è la fiction in onda su Rai 1 questa sera, 7 maggio 2026, con la prima puntata. La nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza – una produzione Palomar, a Mediawan company, in collaborazione con Rai Fiction – sarà in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai 1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero. Ma dove vedere Buonvino – Misteri a Villa Borghese in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima serata su Rai 1 oggi, 7 maggio 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata.

Buonvino streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming su Rai Play. Anche in modalità on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Buonvino? Si tratta di solo due puntate, in onda su Rai 1 in prima serata il 7 e il 14 maggio 2026.