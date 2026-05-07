TV
Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live Spring
Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda David di Donatello. Su Rai 2 Mare Fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Tim Battiti Live Spring. Su Italia 1 Canary Black. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
In aggiornamento…
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
In aggiornamento…
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.