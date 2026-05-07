Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:57
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv mercoledì 6 maggio: David di Donatello, Mare Fuori, Tim Battiti Live Spring

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 6 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda David di Donatello. Su Rai 2 Mare Fuori 6. Su Rai 3 Chi l’ha visto?. Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Tim Battiti Live Spring. Su Italia 1 Canary Black. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv mercoledì 6 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / David di Donatello 2026, vincitori: chi ha vinto i vari premi
TV / David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premi
TV / Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026: a che ora finisce
Ti potrebbe interessare
TV / David di Donatello 2026, vincitori: chi ha vinto i vari premi
TV / David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premi
TV / Quanto dura la cerimonia dei David di Donatello 2026: a che ora finisce
TV / David di Donatello 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la premiazione
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Battiti Live Spring 2026 streaming diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla cerimonia in onda su Rai 1
TV / Canary Black: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 6 maggio 2026 su Rai 3
Ricerca