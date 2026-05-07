Forbidden Fruit: anticipazioni (trama) e streaming della puntata

Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata Forbidden Fruit, l’amatissima serie tv attualmente in onda nel pomeriggio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Yildiz sorprende Halit in compagnia di Leyla. La scoperta del tradimento spinge Yildiz ad andarsene di casa insieme ad Halitcan per la seconda volta e a voler chiedere il divorzio. Zehra e Lila si schierano dalla parte di Yildiz e pretendono una spiegazione da Halit. Infine, Ender e Kaya sono costretti ad annullare il viaggio per la luna di miele dopo che Sahika ha strappato e nascosto il passaporto della cognata.

Yildiz, che ora vive a casa di Emir, è ormai determinata a divorziare da Halit. Chiede a Kaya di assisterla legalmente e lui, accettando l’incarico, decide di rientrare anticipatamente dalla luna di miele con Ender. Leyla è dispiaciuta perché Halit non l’ha mai contattata, ma Sahika la invita ad avere pazienza e la rassicura: è certa che Halit tornerà da lei. Nel frattempo, Halit cerca un confronto con Yildiz, ma lei gli ribadisce la sua volontà di divorziare. Anche Ender va da Yildiz per cercare di farla ragionare ma quando Yildiz scopre che lei era a conoscenza della relazione di Halit e Leyla, si sente tradita e l’accusa apertamente. Consolata da Emir e Caner, Yildiz decide di reagire e chiede proprio a Ender di aiutarla a mettere in atto un piano di vendetta contro Halit e Leyla. Ender le propone un’intervista con una giornalista. Infine, Lila, Erim e Zehra affrontano Halit, ma lui perde il controllo.

Halit ha perso quasi tutto il suo potere ed è costretto ad accettare le condizioni dell’accordo di divorzio. Yildiz, stanca di vivere sacrificata nell’appartamento di Emir, punta i piedi per ottenere la villa acquistata per il piccolo Halit Can, decisa a non fare più sconti a nessuno. Nel frattempo, in azienda scoppia la guerra aperta tra Ender e Leyla: la prima cerca di umiliarla rinfacciandole il suo passato da amante, mentre Leyla, forte dell’appoggio di Halit e della sua crescente spregiudicatezza, non si lascia più intimidire e risponde colpo su colpo, arrivando a minacciare Ender in un confronto sempre più frequente. La soddisfazione di Ender arriva alle stelle quando Yildiz, arrivata in ufficio per parlare con Halit dell’accordo di divorzio, incontra Leyla e le salta letteralmente addosso, la trascina a terra tirandola per i capelli. Alla scena assistono tutti e Halit, furioso, firma per rabbia l’accordo di divorzio.

Streaming e tv

Dove vedere Forbidden Fruit in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – giovedì 7 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.