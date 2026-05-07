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Buonvino: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

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AGF
di Marco Nepi
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Buonvino: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1

Quante puntate sono previste per la serie Buonvino, in onda in prima visione su Rai 1 dal 7 maggio 2026? La fiction con protagonista Giorgio Marchesi è tratta dai romanzi di Walter Veltroni e va in onda in prima serata in due puntate, il 7 e il 14 maggio 2026. Ecco la programmazione.

  • Prima puntata: 7 maggio
  • Seconda puntata: 14 maggio

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borgese? La durata è di circa due ore, pubblicità incluse.

La location

Qual è la location della fiction? come dice il sottotitolo “Misteri a Villa Borghese”, la serie di Rai 1 è ambientata a Roma, nello storico parco della Capitale. “Villa Borghese è un’anima verde, uno spazio che serba ricordi, manifesta bellezza, custodisce storie e fa respirare, letteralmente, una città meravigliosa e caotica come Roma. Ed è questa fin dal principio, la particolarità del concept di questa serie, l’ambientazione in un luogo amatissimo dai romani, che cinema e televisione non hanno mai realmente sfruttato. I gialli nati dalla penna di Walter Veltroni con protagonista Giovanni Buonvino hanno il loro fulcro in un commissariato situato all’interno di questo luogo idilliaco, apparentemente scevro dal male, dove il contrasto tra la bellezza della cornice e l’efferatezza dei delitti che vi vengono commessi, crea un affascinante cortocircuito che ci dà modo di indagare la profondità dell’animo umano, in cui convivono costantemente meraviglia e orrore. Lavorare a Villa Borghese è stata una sfida registica entusiasmante: cercare di restituire la bellezza di questo luogo e del quartiere che lo circonda, di presentare la varietà di panorami, la ricchezza di vegetazione, il Bioparco e gli specchi d’acqua, le opere d’arte, raccontandola come una vera e propria isola a cui si fa sempre ritorno, è stata da subito la mia intenzione”, spiega la regista Cocozza. Come detto la serie è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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