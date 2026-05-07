Buonvino: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1

Qual è il cast di Buonvino, la serie in onda su Rai 1 con protagonista Giorgio Marchesi? Fin da piccolo a Giovanni Buonvino è stato insegnato che la giustizia trionfa sempre e che il bene vince sul male. Per questo, da grande, ha deciso di entrare in polizia e per realizzare il suo sogno, ha rotto anche con la famiglia, che gli aveva inculcato quei principi di giustizia e pulizia morale, ma non certo perché diventasse uno “sbirro”. L’uomo, che ha fatto una bella carriera, arrivando al grado di vicequestore, durante un blitz per catturare un importante latitante commette però un errore grave e per punizione, viene relegato a un incarico burocratico e frustrante. Ma la vita sembra volergli offrire una seconda possibilità.

La serie Buonvino – Misteri a Villa Borghese è dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero. La regia è di Milena Cocozza. Scopriamo ora i personaggi e gli attori del cast.

GIOVANNI BUONVINO | GIORGIO MARCHESI

Grazie alle sue eccellenti capacità investigative e umane, Giovanni Buonvino poteva avere una brillante carriera in Polizia. Peccato che, per colpa di un suo errore in un blitz, per anni è stato relegato all’ufficio relazioni con il pubblico. Ma la nomina a commissario di Villa Borghese è f inalmente l’occasione per dimostrare di essere il bravo poliziotto che è, e Buonvino non vuole perdere questa seconda opportunità che la vita gli offre. Intuito, disciplina, rigore, ma anche empatia e umanità sono le qualità che rendono Buonvino un poliziotto unico e una persona sempre attenta al prossimo. Con il suo modo di essere, il commissario è in grado di coinvolgere chi gli sta accanto, spronandolo a dare il meglio di sé.

VERONICA VIGANÒ | SERENA IANSITI

Due anni fa, quando suo marito e collega Roberto è morto in un incidente, a Veronica è crollato il mondo addosso. Per provare a ricostruire la sua vita ha chiesto il trasferimento a Villa Borghese, un commissariato più tranquillo, dove però ha mantenuto un ruolo operativo. La grande qualità di Veronica è saper ascoltare gli altri e porre le domande giuste agli interrogati. Con il suo modo di essere brioso e solare, Veronica riesce a legare con chiunque le stia accanto e, grazie all’arrivo di Buonvino a Villa Borghese, capirà di essere pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria vita.

PIERLUIGI PORTANOVA | FRANCESCO COLELLA

L’ispettore Pierluigi Portanova è la memoria storica del commissariato di Villa Borghese, dove presta servizio da più di dieci anni. Esperto in informatica, anziché proseguire la sua promettente carriera nella Polizia Postale, ha scelto di trasferirsi al commissariato di Villa Borghese, perché preferisce avere più tempo da dedicare a sua figlia Lucia, che sta crescendo da solo, dopo la morte della moglie. Dovendo gestire una situazione familiare sempre più spinosa senza mai parlarne con nessuno dei colleghi, Portanova ha quasi dimenticato le sue doti di poliziotto pratico di indagini informatiche.

DANIELE CECCONI | MATTEO OLIVETTI

Giovane e impulsivo, l’agente scelto Daniele Cecconi non riesce mai a tenersi un cecio in bocca e non si fa scrupoli a rispondere dicendo quello che pensa, indipendentemente da chi si trovi di fronte. Per colpa di un attrito nato con un suo superiore, ora Cecconi è infatti “esiliato” a Villa Borghese. La sua istintività, però, non deve essere scambiata per insubordinazione, perché è l’effetto del suo genuino modo di vedere il mondo: proviene da un quartiere popolare di Roma e ha scelto di entrare in Polizia per combattere le ingiustizie. È un ragazzo leale e, prima di Buonvino, non ha mai trovato un superiore che credesse in lui.

GINEVRA ROBOTTI | DANIELA SCATTOLIN

Ginevra Robotti arriva da Mestre e si è trasferita a Roma col desiderio di lavorare nell’ambito dei crimini finanziari. Laureata in Economia, proviene da una famiglia agiata ma vuole dimostrare al mondo e a sé stessa di potercela fare da sola, senza l’aiuto dei genitori. Ginevra è determinata, testarda e orgogliosa, ma anche fragile e sensibile; per questo a volte si sente scoraggiata dai pregiudizi contro cui deve combattere una ragazza italiana afrodiscendente come lei. In quei momenti, avrebbe bisogno di qualcuno accanto capace di ridarle la fiducia in sé. E forse quel qualcuno è più vicino di quanto immagini.