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The Amazing Spider-Man: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF .
di Anton Filippo Ferrari
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The Amazing Spider-Man: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Amazing Spider-Man, film del 2012 diretto da Marc Webb. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il piccolo Peter Parker scopre che lo studio di suo padre, Richard, è stato svaligiato, quindi lui e sua moglie Mary Parker raccolgono dei documenti nascosti, portano il figlio a casa degli zii paterni, Ben e May Parker, e poi misteriosamente se ne vanno. Dopo essere rimasto orfano a causa di un misterioso incidente aereo che uccide i suoi genitori, Peter cresce a casa degli zii. Anni dopo è un adolescente di diciassette anni che frequenta la Midtown Science High School, con una forte passione per la scienza, la fotografia e la tecnologia. Le sue giornate non sono sempre limpide: è preso di mira dal bullo Flash Thompson. Oltre a ciò, l’assenza di veri amici ha formato in lui quella vena di cinismo e sarcasmo che caratterizzeranno la sua eroica controparte. Fra gli studenti della scuola spicca Gwen Stacy, sua coetanea e figlia del capo della polizia George Stacy, la quale nutre un amore per la scienza paragonabile al ragazzo e mostra un certo interesse verso di lui fin da quando ha modo di conoscerlo.

The Amazing Spider-Man: il cast

Abbiamo visto la trama di The Amazing Spider-Man, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Andrew Garfield: Peter Parker / Spider-Man
  • Emma Stone: Gwen Stacy
  • Rhys Ifans: Curt Connors / Lizard
  • Denis Leary: George Stacy
  • Campbell Scott: Richard Parker
  • Irrfan Khan: dottor Ratha
  • Martin Sheen: Ben Parker
  • Sally Field: May Parker

Streaming e tv

Dove vedere The Amazing Spider-Man in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 8 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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