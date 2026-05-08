Ascolti tv giovedì 7 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Le Iene

Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 7 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Buonvino. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 7 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.