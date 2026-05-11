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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Per evitare il pignoramento, Livia chiama in causa zia Teresa e organizza un finto matrimonio, con Stefania a orchestrare. Marta e Olmo cercano un linguaggio comune tra pudori e slanci. In cucina, Virginia affronta una prova decisiva cucinando per Diana Canà, mentre Marco custodisce un segreto che confida solo a Walter. Tra maschere e confessioni, la famiglia testa una nuova rotta.

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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