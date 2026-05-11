Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 11 maggio 2026

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 11 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Alberto Angela va alla scoperta del Giappone nel secondo appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”. Un viaggio in un paese così lontano, ma capace di esercitare un fascino crescente su moltissimi italiani grazie alla leggendaria tradizione dei samurai, gli eroi dei manga e dei cartoni animati con cui sono cresciute generazioni di giovani, la cucina ricercatissima, la tecnologia all’avanguardia, la delicatezza dei fiori di ciliegio, l’orrore dei kamikaze e del seppuku, le catastrofi naturali da cui difendersi. Un racconto dei tanti aspetti di una civiltà complessa e millenaria, dove gli opposti si incontrano e danno vita a una cultura unica al mondo.

Si parte dalle affollatissime strade di Tokyo, una megalopoli di trentotto milioni di abitanti, caotica e ordinatissima al tempo stesso. Dalla statua gigante di Gundam, meta di pellegrinaggio di migliaia di fans dei cartoni animati giapponese, al “tempio sotterraneo” costruito contro le inondazioni, dall’iconico incrocio di Shibuya, l’attraversamento pedonale più affollato del mondo, alla baia dove per secoli alle navi straniere era impedito attraccare. Alberto Angela si addentrerà anche nel vecchio mercato del pesce, e in una cucina per seguire la preparazione del piatto più famoso della cucina giapponese, il sushi. Camminerà nelle strade di Kyoto, la città che rappresenta l’altra faccia del Giappone, dove le tradizioni più antiche resistono immutate da secoli. Visiterà il Kiyomizu-dera, uno dei templi buddisti più antichi del paese, e andrà sull’isola di Miyajima dove sorge il santuario di Itsukushima, punto fondamentale della fede shintoista, con il suo meraviglioso portale rosso che si staglia nell’acqua, al ritmo delle alte e basse maree. Si addentrerà tra statue sacre dall’aspetto curioso e boschi di bambù dove ogni passo è un rituale. Ripercorrerà i passi dei samurai e dei ninja nel castello di Himeji, uno dei più antichi del Giappone. Racconterà la vera storia dei 47 ronin nel luogo dove è avvenuta, che oggi è il giardino dell’ambasciata italiana a Tokyo.

La puntata è arricchita da due voci d’eccezione: il disegnatore Takahashi Yōichi, uno dei maestri del fumetto e dell’animazione giapponese, creatore della seria “Capitan Tsubasa”, conosciuta dagli spettatori italiani come “Holly e Benji”; e la scrittrice Laura Imai Messina, che vive a Tokyo e nei suoi libri racconta il Giappone più intimo e quotidiano. Un viaggio lungo una sera, con Alberto Angela in Giappone, per raccontare i luoghi affascinanti e le bellezze di un paese che attrae visitatori da tutto il mondo, ma anche per cercare di capire le sue regole e le sue abitudini così diverse e particolari.

Streaming e tv

Potete seguire Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 questa sera, lunedì 11 maggio 2026, alle ore 21.30 con Alberto Angela. Sarà possibile seguirlo o rivederlo anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.