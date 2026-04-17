Elodie e Franceska Nuredini ormai non si nascondono più. Le due, infatti, oltre a essere state immortalate più volte dai paparazzi mentre si scambiavano baci ed effusioni, hanno pubblicato foto e messaggi eloquenti sui social. In particolar modo, nell’ultimo post della cantante, in cui vi sono diverse foto in cui la coppia appare insieme, la ballerina ha commentato scrivendo “amore mio”. Ora, però, a rivelare i retroscena sulla relazione è Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.

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La giornalista, oltre a ripercorrere le tappe della storia tra la cantante e la ballerina, rivela anche alcuni retroscena su Andrea Iannone, ex compagno di Elodie. Si parla, ad esempio, di un presunto aiuto economico che l’interprete avrebbe dato nel 2024 al centauro comprando “allo stesso Iannone un capannone in quel di Vasto per la cifra di 600mila euro, un’operazione piuttosto strana che sembra suggerire un aiuto economico più che un irresistibile investimento immobiliare”. L’attenzione, poi, si sposta nuovamente su Elodie e Franceska. Secondo Selvaggia Lucarelli l’ingresso della danzatrice nel corpo di ballo della cantante risalirebbe a Sanremo 2025.

Nei mesi successivi, si inizia a parlare di Elodie, Franceska e Iannone con i tre che vengono fotografati insieme mentre tornano in hotel: “Elodie è combattuta, le dispiace lasciare Iannone – scrive Selvaggia Lucarelli – lui ha accettato l’ambiguità della situazione per un po’ ma a un certo punto chiede a Elodie di fare una scelta”. La cantante, a questo punto, lascia sia Iannone che Franceska. Iannone si infuria, la cantante prende una scelta e decide di vivere la sua storia con la ballerina allo scoperto.

“Chi conosce bene Iannone sa che lui è furibondo e che medita un riscatto mediatico. La sua fama di playboy non può essere polverizzata così: mollato, e pure per una donna. Per una sconosciuta ballerina appena 23enne. E quindi, siccome Iannone deve ribadire a se stesso o agli altri che le belle e famose cadono tutte ai suoi piedi, cerca la donna più mediatica del momento: Rocío Muñoz Morales” scrive la giornalista. “Elodie ormai va dritta per la sua strada, trascorre San Valentino a Venezia con Franceska, e subito dopo c’è l’ultima paparazzata con Iannone, quella dell’addio: si vedono Elodie e Iannone che litigano furiosamente e poi si separano per sempre”.