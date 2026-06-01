A poco meno di due anni dal suo coming out ufficiale, l’ex pilota di Formula 1 ha sposato in seconde nozze il compagno Étienne Bousquet-Cassagne. Una cerimonia da favola nella splendida cornice di Saint Tropez, in Francia, insieme a parenti ed amici. Tre giorni di festeggiamenti iniziati sabato e che si concluderanno oggi, 1 giugno. Il tutto sotto gli occhi delle telecamere di Sky, che sta lavorando alla serie tv in quattro episodi dedicata alla coppia, intitolata “Ralf & Etienne: Wir sagen Ja” (“Diciamo di sì”). I due si sono presentati coordinati da un punto di vista del look, con eleganti completi blu scuro e cravatte azzurre. Dopo il rito civile in municipio, gli invitati si sono spostati sulla celebre spiaggia della Bouillabaisse per un primo ricevimento proseguito fino al tramonto e concluso da uno spettacolo di fuochi d’artificio.

L’ex pilota di Formula 1 aveva reso pubblica la propria relazione 19 mesi fa, dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Cora. Dal primo matrimonio con Cora, durato 13 anni, è nato anche il figlio David, che si è sposato a febbraio. Inizialmente la donna aveva preso male la notizia del coming out, arrivando addirittura a dare fuoco al proprio abito da sposa indossato nel 2001.

Con il passare del tempo, però, le tensioni sembrano essersi definitivamente placate, visto che Cora e il suo attuale compagno Steven Bo Bekendam hanno espresso felicità per la coppia e in questi giorni hanno fatto arrivare un messaggio di affetto e auguri.