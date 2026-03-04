Elodie bacia Franceska Nuredini. Chi è la ballerina: età, vita privata e carriera

Franceska Nuredini è un nome che ha guadagnato visibilità negli ultimi mesi, non solo per il suo talento nella danza, ma anche per la crescente attenzione mediatica legata al suo legame con una delle artiste più amate del panorama musicale italiano: Elodie. Ma chi è?

Chi è la ballerina, le origini e la vita privata

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è stato graduale. Franceska ha 23 anni, è di origini italo-albanesi e si avvicina alla danza fin dalla tenera età.

Non appena concluso il percorso formativo al liceo coreutico, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione, trasformandola in una carriera professionale. Da circa sette anni, lavora come ballerina.

Nel suo curriculum figurano diverse collaborazioni, come la partecipazione al Calzedonia Leg Show, l’ingresso nel corpo di ballo di Costa Crociere e il suo ruolo nella trasmissione televisiva “Il cantante mascherato” su Rai 1.

Inoltre, ha preso parte a videoclip musicali di artisti noti, tra cui “Una voglia assurda” di J-Ax, e ha collaborato con numerosi altri talenti della scena musicale pop e urban.

Il gossip, il legame con Elodie

Tuttavia, negli ultimi mesi, è stata la sua vicinanza con Elodie a catalizzare l’attenzione dei media. La ballerina è stata una delle grandi protagoniste del tour di Elodie. Ha infatti avuto un ruolo fondamentale nel corpo di ballo.

Le due hanno sono molto amiche e hanno condiviso viaggi, momenti quotidiani e apparizioni pubbliche anche fuori dal palco.

Franceska stessa ha raccontato sui social quanto abbia significato per lei far parte del progetto con Elodie, definendo l’esperienza come un’opportunità unica che l’ha segnata profondamente, sia a livello umano che professionale.

Il video del bacio e l’alimentarsi dei rumors

Un video emerso in queste ore, ha fatto rapidamente il giro del web, alimentando delle voci su un rapporto speciale tra Elodie e Franceska Nuredini.

Nel filmato, rubato durante una serata in discoteca, si vedono Elodie e Franceska ballare insieme in un’atmosfera informale e divertente. A un certo punto, la cantante prende delicatamente il viso della ballerina, per poi scambiarsi un bacio, seguito da una carezza.

Il gesto, carico di tenerezza e complicità, ha scatenato commenti e gossip di una connessione (presunta) che va oltre la semplice amicizia. Ad oggi, nessuna delle due ha confermato ne smentito ufficialmente i rumors che da ormai settimane circolano.