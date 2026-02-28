Sanremo 2026, il fuorionda di Carlo Conti diventa virale: “Che figura, che figura…”

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 è stata segnata da un piccolo imprevisto tecnico che ha coinvolto la superospite Alicia Keys e Eros Ramazzotti, costringendo il conduttore Carlo Conti a gestire la situazione in diretta con grande prontezza e un tocco di ironia.

Cosa è accaduto in diretta, il fuorionda scherzoso di Carlo Conti

Durante la performance di “L’Aurora“, brano che ha visto la straordinaria collaborazione tra i due artisti, un problema tecnico ha interrotto l’esibizione poco dopo le prime note. Alicia Keys, seduta al pianoforte, ha subito fatto notare il disguido dichiarando: “Stop, stop. Non riesco a sentire in cuffia”.

Il pubblico in sala ha subito avvertito il disagio, ma la situazione è stata gestita con grande professionalità.

Nel momento in cui i tecnici cercavano di risolvere il problema, Carlo Conti ha prontamente deciso di anticipare una pausa pubblicitaria per consentire alla squadra tecnica di intervenire senza interruzioni.

In quei minuti di pausa, l’attenzione si è spostata sul palco, dove Eros Ramazzotti, sempre con il suo stile ironico e disinvolto, ha intrattenuto il pubblico con battute spontanee. Un momento che è stato segretamente ripreso e che è subito diventato virale.

Battute per smorzare la tensione

Il cantante, senza perdere il sorriso, ha cominciato a scherzare sull’accaduto: “Ma il pianoforte almeno c’è?”, ha detto, mentre si guardava intorno per assicurarsi che lo strumento fosse correttamente posizionato.

La battuta è stata seguita da un altro momento di comicità: “Vorrei farvi vedere cosa c’è qui dietro, hanno speso miliardi e poi c’è un cavo…”.

Subito dopo, il conduttore Carlo Conti, sempre pronto a smorzare l’imbarazzo, ha ironizzato: “Non toccare niente”, dando un tocco di leggerezza alla situazione.

“Che figura…che figura… mi sono scusato con Alicia eh”. Il cantante ha prontamente risposto con una risata: “L’ho fatto di proposito per farti stare più sul palco”, prendendo con umorismo l’imprevisto e intrattenendo il pubblico con le sue battute.

Poco dopo, i problemi tecnici sono stati risolti, e i due artisti hanno potuto esibirsi senza intoppi, regalando al pubblico una performance straordinaria.