Sal Da Vinci, la vita privata: la storia d’amore con la moglie Paola, chi è e cosa fa la figlia Annachiara

Annachiara Sorrentino è la figlia di Sal Da Vinci, il celebre cantante noto per brani come Rossetto e Caffè. Non solo il talento di Sal si riflette nei suoi figli, ma anche il legame che ha con loro è forte e visibile.

Non è un segreto che, anche durante il Festival di Sanremo 2026, i figli di Sal Da Vinci abbiano voluto esprimere il loro sostegno affettuoso al padre. Annachiara in particolare ha dedicato sui suoi canali social diversi post e stories, mostrando l’affetto che prova per il genitore.

Chi è Annachiara Sorrentino?

Classe 1998, Annachiara è nata dall’unione di Paola Pugliese e Sal Da Vinci. La sua carriera artistica, tuttavia, non si sviluppa nel mondo della musica, ma nel settore della moda.

Annachiara ha scelto di seguire una strada diversa, ma sempre creativa, e si è fatta strada nel mondo fashion, facendosi notare anche per la sua bellezza che ricorda molto quella della madre, Paola.

Annachiara ha anche un fratello maggiore, Francesco, che ha intrapreso la carriera di attore. Francesco ha partecipato al programma The Voice nel 2019, per poi recitare nelle stagioni 3 e 4 della famosa serie Gomorra.

Inoltre, Francesco ha recentemente sposato Riccarda Ambrosio, e i due hanno dato a Sal Da Vinci il titolo di nonno, con la nascita di due splendidi bambini. Nel 2021, Annachiara ha sposato il calciatore Salvatore Santoro, con cui ha avuto una bambina.

Sal Da Vinci e la storia d’Amore con Paola

Sal Da Vinci, raccontando la sua storia con Paola, ha rivelato come la sua amata fosse difficile da conquistare. Nonostante un’iniziale distanza tra loro, Sal è riuscito a fare breccia nel cuore di Paola, grazie anche a un incontro con suo padre. Il cantante ha raccontato, con un sorriso, di aver cercato in tutti i modi di impressionarla, persino portando aragostine al padre di Paola, ma senza successo. Solo in seguito, però, il suo impegno è stato ripagato e la loro storia d’amore ha preso il volo.

Le difficoltà della vita familiare

L’artista ha affrontato diverse difficoltà nella sua vita e carriera. In un’intervista, ha svelato come la sua vita fosse segnata da momenti di grande difficoltà economica, raccontando come in alcuni periodi fosse difficile anche acquistare il latte per i suoi figli. “Sono caduto e risalito più volte, ma ho sempre creduto in quello che facevo. Mi dicevo: resisto, vado avanti.”

In particolare, Annachiara ha vissuto un periodo molto difficile durante la sua infanzia, quando nacque con un angioma alla carotide, una condizione che ha richiesto attenzioni mediche speciali. Inoltre, il fratello Francesco ha dovuto affrontare una grave malattia, la meningite, e Sal ha raccontato con emozione di aver pregato per lui, promettendo di smettere di cantare se il figlio fosse stato salvato.

Le sue parole, pronunciate a Repubblica, mostrano la profondità dell’amore di Sal per la sua famiglia: “Quando Francesco stava male, pregavo la Madonnina del reparto. Se lo salvi smetto di cantare. E Dio lo ha salvato. Non dimenticherò mai quella dottoressa, si chiamava Di Grazia.”