Elodie e Franceska Nuredini in vacanza insieme: le foto nella vasca idromassaggio infiammano il web

Elodie e Franceska Nuredini sono ormai inseparabili: la cantante e la ballerina hanno trascorso nuovamente qualche giorno di vacanza insieme postando alcune foto che hanno letteralmente infiammato il web. Tra le immagini postate dalla cantante sul suo profilo Instagram, in cui le due sono accompagnate da alcuni amici tra cui Tananai, ce ne è una che ha acceso la fantasia dei follower e che mostra l’interprete e la danzatrice abbracciate in una vasca idromassaggio. Le due, oltre a trascorrere molto tempo insieme, di recente erano state immortalate in un video mentre si scambiavano un bacio. Dopo la rottura con Andrea Iannone, Elodie non ha mai ufficializzato la relazione lasciando che siano gli altri a mettere etichette sui suoi rapporti.

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Ma chi è Franceska Nuredini? La ballerina ha 23 anni, è di origini italo-albanesi e si è avvicinata alla danza fin dalla tenera età. Non appena concluso il percorso formativo al liceo coreutico, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua passione, trasformandola in una carriera professionale. Da circa sette anni, lavora come ballerina. Nel suo curriculum figurano diverse collaborazioni, come la partecipazione al Calzedonia Leg Show, l’ingresso nel corpo di ballo di Costa Crociere e il suo ruolo nella trasmissione televisiva “Il cantante mascherato” su Rai 1.