Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficialmente finito: tutti i dettagli sul divorzio

Fedez e Chiara Ferragni non sono più marito e moglie: il 21 luglio, infatti, il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Il rapper, assistito dagli avvocati Pompilia Rossi, Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci, e l’influencer, assistita dalla legale Daniela Missaglia, hanno firmato l’accordo che prevede l’affidamento congiunto dei figli, con frequentazione quasi paritetica. Le spese sanitarie e scolastiche, così come già emerso mesi fa, saranno a carico del cantante mentre non è previsto alcun assegno di mantenimento. Risolta anche la questione dell’esposizione sui social dei figli Leone e Vittoria.

Per la pubblicazione di foto e video riguardanti i due bambini, Fedez e Chiara Ferragni dovranno consultarsi per chiedersi reciprocamente l’autorizzazione. Non è stato necessario, invece, risolvere alcun contenzioso tra i due ex coniugi. I patrimoni dei due, infatti, erano già stati divisi da tempo, motivo per cui questo aspetto non è rientrato nell’accordo di divorzio che si è concentrato soprattutto sulla gestione dei figli dell’ormai ex coppia.